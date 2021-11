Newsroom eleftherostypos.gr

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας Κατά των Γυναικών στέλνει η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η οποία τονίζει ότι η βία εναντίον μίας γυναίκας είναι βία εναντίον όλων των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter σημειώνει:

“Η βία ενάντια σε μία από εμάς είναι βία εναντίον όλων μας. Αυτή την παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να πω: Φτάνει πια. Στεκόμαστε ενωμένοι. Ας αναλάβουμε δράση Στις αρχές του επόμενου έτους θα προτείνω νόμο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών”.

Violence against one of us is violence against all of us.

On this #IDEVAW, from the bottom of my heart, I want to say:⁰

Enough is enough.

We stand united.

Let’s take action⁰

Early next year, I will propose a law to combat violence against women.

#OrangeTheWorld pic.twitter.com/3IwGNKkANK

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2021