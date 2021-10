Newsroom eleftherostypos.gr

Σφοδρές χαλαζοπτώσεις έχουν πλήξει την ανατολική ακτή στην Αυστραλία, με ορισμένες νιφάδες από χαλάζι να έχουν το μέγεθος γκρέιπφρουτ.

Η μεγαλύτερη νιφάδα χαλαζιού που έχει ποτέ καταγραφεί στην Αυστραλία έπεσε την Τρίτη στο Κουίνσλαντ. Η νιφάδα είχε διάμετρο 16 εκατοστών. Άλλες νιφάδες έφτασαν τα 12 και τα 14 εκατοστά σε διάμετρο.

Η χαλαζόπτωση που σημειώθηκε την Τρίτη στο Κουίνσλαντ επρόκειτο για την πιο έντονη που έχει ποτέ σημειωθεί σε ολόκληρη την Αυστραλία. Το «γιγάντιο» χαλάζι που έπεσε αποτελεί ένα σπανιότατο φαινόμενο παγκοσμίως, καθώς οι νιφάδες του χαλαζιού δεν ξεπερνούν, συνήθως, σε διάμετρο τα 5 εκατοστά.

Την Τετάρτη, ένα εμπορικό κέντρο στον λιμένα Κοφφς, στην Νέα Νότια Ουαλία, εκκενώθηκε μετά από ισχυρή βροχή που έκανε το ταβάνι να καταρρεύσει.

Περίπου 400 άτομα βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο Toormina για να προστατευτούν από τη βροχή, όταν άρχισε να στάζει νερό από το ταβάνι.

Watch the roof fall in pic.twitter.com/0CfsclwMky

Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάτου Ανάγκης ανακοίνωσε πως ανταποκρίθηκε σε περισσότερες από 280 κλήσεις για βοήθεια το απόγευμα της Τετάρτης, οι οποίες σχετίζονταν με τη χαλαζόπτωση. «Αναμένουμε ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σταθερά τις επόμενες ώρες, ειδικά όταν οι άνθρωποι θα επιστρέφουν στο σπίτι από τη δουλειά», έλεγε η ανακοίνωση.

Monstrous hailstones measuring 16cm in diameter fell to the ground in central Queensland on Tuesday afternoon, likely setting a new Australian record for hail size.

More at https://t.co/3mUg8dUNmd

Image: Hail at Yalboroo by @samyj_412 on Instagram pic.twitter.com/xC9iYpKPuU

— Weatherzone (@weatherzone) October 19, 2021