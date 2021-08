Newsroom eleftherostypos.gr

Αφγανιστάν: Τρόμο στις διπλωματικές Αρχές δυτικών χωρών έχει προκαλέσει η ανάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Καμπούλ έχει ήδη παραδοθεί στους μαχητές των Ταλιμπάν, δίχως μέχρι στιγμής να έχουν προκληθεί συμπλοκές ή άλλα επεισόδια. Οι Ταλιμπάν, όπως μετέδωσε νωρίτερα το BBC, θέλουν μια «ειρηνική μετάβαση της εξουσίας τις επόμενες ημέρες». Κατά την ίδια πηγή, οι Ταλιμπάν έχουν δεσμευτεί πώς δεν θα απειλήσουν τα δικαιώματα γυναικών και τις ελευθερίες εργαζομένων στα ΜΜΕ, τις πρεσβείες και τα προξενεία.

Παρά ταύτα, η είσοδος ανταρτών των Ταλιμπάν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν δημιουργεί, αναπόφευκτα, σκηνές πανικού. Νωρίτερα, το Associated Press μετέδωσε εικόνες από αμερικανικά ελικόπτερα Black Hawk να ίπτανται πάνω από την Καμπούλ, αλλά και από καπνούς που αναδύονται δίπλα στην αμερικανική πρεσβεία. Σύμφωνα με δυο αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού, ο καπνός προέρχεται από την καύση απόρρητων εγγράφων, που έχουν ξεκινήσει από χθες Αμερικανοί διπλωμάτες.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα δεν διατηρεί πρεσβεία, προξενείο ή άλλη διπλωματική αποστολή στην Καμπούλ του Αφγανιστάν. Οι πρώτοι που ξεκίνησαν να εκκενώνουν την πρεσβεία τους στην Καμπούλ ήταν οι Αμερικανοί.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός στρατός ξεκίνησε να αποστέλλει μεταγωγικά αεροσκάφη A400M στην Καμπούλ με 30 αλεξιπτωτιστές σε καθένα εξ αυτών, στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης του προσωπικού της πρεσβείας και των Αφγανών βοηθών τους. H εφημερίδα Bild am Sonntag σημειώνει ότι τα αεροσκάφη θα μεταφερθούν σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, πιθανόν στην πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν Τασκένδη για τη μετέπειτα πραγματοποίηση πτήσεων τσάρτερ.

Ένας εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Άμυνας δήλωσε πως μια αποστολή για την επιχείρηση εκκένωσης προετοιμαζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω το δημοσίευμα. Μετά τις 15:30, επιβεβαιώθηκε από τις γερμανικές Αρχές ότι η Γερμανία έκλεισε την πρεσβεία της στην Καμπούλ.

«Η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται δραματικά. Η γερμανική πρεσβεία στην Καμπούλ έκλεισε από τις 15 Αυγούστου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στον ιστότοπό του. Το γερμανικό ΥΠΕΞ καλεί εκ νέου τους Γερμανούς υπηκόους να φύγουν από το Αφγανιστάν.

Το προσωπικό της ιταλικής πρεσβείας στην Καμπούλ θα επιστρέψει στη Ρώμη σήμερα, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Καμπούλ στις 21.30 τοπική ώρα, ανέφερε μια εκπρόσωπος τύπου, προσθέτοντας πως τα περισσότερα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας εγκατέλειψαν το κτίριο χθες και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο.

Η εκπρόσωπος τύπου απέφυγε να πει εάν ο πρέσβης θα βρίσκεται μεταξύ όσων θα φύγουν στην αποψινή πτήση και είπε πως είναι πρόωρο να πει ότι η Ιταλία έχει κλείσει την πρεσβεία της.

Την ίδια ώρα, το προσωπικό της πρεσβείας της Σουηδίας στην αφγανική πρωτεύουσα θα φύγει αμέσως και η επιχείρηση εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Αν Λίντε.

«Όλο το προσωπικό θα έχει φύγει έως αύριο», είπε η Λίντε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

«Η σουηδική αρχή Μετανάστευσης εργάζεται για να φέρει πίσω τους ντόπιους εργαζόμενους».

Στο μεταξύ, η επέλαση των Ταλιμπάν οδήγησε το Λονδίνο να ανακοινώσει την Πέμπτη την αποστολή εντός των επόμενων ημερών περίπου 600 στρατιωτικών για την απομάκρυνση των Βρετανών υπηκόων από τη χώρα.

Σύμφωνα με τους Sunday Times, που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές, η Βρετανία σκοπεύει να μεταφέρει εκτός της Καμπούλ τον πρέσβη της Λόρι Μπρίστοου και όλο το προσωπικό, χωρίς να διατηρήσει διπλωματική παρουσία στην αφγανική πρωτεύουσα. «Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι οι Ταλιμπάν θα σεβαστούν τις εγγυήσεις» που έδωσαν, εξηγεί μια πηγή.

Αξιωματούχος του NATO δήλωσε πάντως στο Reuters ότι το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει τη διπλωματική παρουσία του στην Καμπούλ και θα βοηθήσει προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης.

«Το ΝΑΤΟ αξιολογεί συνεχώς τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν», είπε ο αξιωματούχος. «Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστης σημασίας και θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε όπως πρέπει. Στηρίζουμε τις προσπάθειες των Αφγανών να βρουν μια πολιτική λύση στη σύρραξη, που είναι τώρα περισσότερο από ποτέ επείγουσα» προσέθεσε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών του Αφγανιστάν Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακουάλ, υποστήριζε ότι η πρωτεύουσα Καμπούλ δεν θα δεχθεί επίθεση.

«Οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, η πόλη είναι ασφαλής, οποιοσδήποτε προκαλεί αναταραχή στην πόλη θα αντιμετωπιστεί βάσει του νόμου», είπε ο Αφγανός υπουργός Εσωτερικών.

«Η ασφάλεια της πόλης είναι εγγυημένη, δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον της πόλης και έχει συμφωνηθεί πως η μετάβαση της εξουσίας θα γίνει με ειρηνικό τρόπο».

The Taliban race closer to a complete military takeover of Afghanistan after capturing more major cities, leaving only the isolated capital Kabul for them to conquer https://t.co/mXdrJ2qCLO pic.twitter.com/9cVxIhQVWm

— AFP News Agency (@AFP) August 15, 2021