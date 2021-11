Μάλκολμ Χ: Νεκρή στο σπίτι της βρέθηκε η μια του κόρη

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια κόρη του Μάλκολμ Χ βρέθηκε νεκρή τη Δευτέρα μέσα στο σπίτι της στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η New York Post.

Η Μαλίκα Σαμπάζ, 56 ετών, βρέθηκε νεκρή από την κόρη της μέσα στην κατοικία της, περίπου στις 4:40 μ.μ. (τοπική ώρα).

Οι Αρχές δεν θεωρούν, εκ πρώτης, ότι ο θάνατος της Σαμπάζ επήλθε υπό ύποπτες συνθήκες. Η νεκροψία μένει να καθορίσει την ακριβή αιτία θανάτου της γυναίκας.

Ο επίτροπος του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, Ντέρμοτ Σία, είπε την Τρίτη ότι η Σαμπάζ ήταν «άρρωστη για ένα χρονικό διάστημα», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία με άλλες αρχές, τον ιατροδικαστή και μιλώντας στην οικογένεια, μαθαίνουμε πως ήταν άρρωστη για κάποιο χρονικό διάστημα και σε αυτό το σημείο, τίποτα δεν φαίνεται ύποπτο», είπε ο επίτροπος. Πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί δεν αναζητούσαν κάποιον ύποπτο, ως υπαίτιο του θανάτου της γυναίκας.

«Είμαι βαθιά λυπημένη για τον θάνατο της Μαλίκα Σαμπάζ», δήλωσε η Μπερνίς Κινγκ, κόρη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, σε μια ανάρτησή της στο Twitter.

I’m deeply saddened by the death of #MalikahShabazz. My heart goes out to her family, the descendants of Dr. Betty Shabazz and Malcolm X.

Dr. Shabazz was pregnant with Malikah and her twin sister, Malaak, when Brother Malcolm was assassinated.

Be at peace, Malikah. pic.twitter.com/YOlYoW4xDC

— Be A King (@BerniceKing) November 23, 2021