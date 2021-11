Τρόμος στις ΗΠΑ: Νεκροί και τραυματίες μετά από τρελή πορεία αυτοκινήτου που παρέσυρε συμμετέχοντες σε χριστουγεννιάτικη παρέλαση

Newsroom eleftherostypos.gr

Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος που συμμετείχε ή παρακολουθούσε χριστουγεννιάτικη παρέλαση στη Γουόκεσα, στην πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ (βόρεια) προκάλεσε θανάτους, ενώ 11 ενήλικοι και 12 παιδιά διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, ο Νταν Τόμσον.

Υπάρχουν «νεκροί», είπε ο κ. Τόμσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε για το περιστατικό, για το οποίο οι αρχές ακόμη προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες. Απέφυγε να διευκρινίσει πόσοι είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους.

Σημείωσε ότι η εντολή που είχε δοθεί στους πολίτες στο κέντρο της πόλης να αναζητήσουν το κοντινότερο καταφύγιο έχει πλέον αρθεί.

Είπε πως ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία.

Ανέφερε πως δεν είναι γνωστό ακόμη εάν επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Ο κ. Τόμσον επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ εναντίον του κόκκινου SUV. Συμπλήρωσε πως εξ όσων γνωρίζει, δεν υπήρξαν πυρά μέσα από το όχημα.

Graphic video shows a speeding vehicle ram through participants of the Christmas parade in #Waukesha, Wisc. Few details confirmed at this point though the police said they have a person of interest they’re looking into. pic.twitter.com/zKEX1VoC2T

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 22, 2021