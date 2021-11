Newsroom eleftherostypos.gr

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη δυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ο σεισμός σημειώθηκε 55 χιλιόμετρα από την πόλη Adapazarı, βορειοδυτικά της Τουρκίας, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 2 χιλιόμετρα.

Η είδηση μεταδόθηκε από τα τουρκικά μέσα, με την Daiy Sabah να αναφέρει ότι ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και την Κωνσταντινούπολη.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Ντούτζε, σχεδόν 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

M5.0 #earthquake (#deprem) strikes 53 km E of #Adapazarı (#Turkey) 17 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/FzzCP5TM4y

— EMSC (@LastQuake) November 17, 2021