Βουλγαρία: «πέτρα του σκανδάλου» έγινε για ακόμη μια φορά ο πρώην Πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, εξαιτίας επίμαχων φωτογραφιών του που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Λίγο μετά την εκλογική του ήττα και την απρόσμενη νίκη ενός νέοφυτου κεντρώου κόμματος στις εθνικές εκλογές της Βουλγαρίας, ο Μπορίσοφ αντιμετωπίζει νέους μπελάδες, εξαιτίας των φωτογραφιών από ιδιωτικές του στιγμές, που είδαν ξαφνικά το φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες αυτές, ο Μπορίσοφ εικονίζεται ξαπλωμένος μπρούμυτα σ’ ένα κρεβάτι, ενώ δίπλα του στο κομοδίνο είναι αφημένο ένα περίστροφο, δίπλα από ένα χρησιμοποιημένο προφυλακτικό.

Το συρτάρι του κομοδίνου είναι ανοιχτό και στο εσωτερικό του μπορεί να δει κανείς χοντρές δεσμίδες από πεντακοσάευρα.

Τον περασμένο Ιούνιο είχαν κάνει τον γύρο του διαδικτύου παρόμοιες φωτογραφίες, που εικόνιζαν πάλι τον Μπορίσοφ, ξαπλωμένο στο ίδιο κρεβάτι, αλλά με διαφορετικά σκεπάσματα. Τα πεντακοσάευρα και το όπλο βρίσκονταν επίσης στην θέση τους.

Bulgarian PM Borissov suggests that his former N. 2 Tzvetan Tzvetanov is behind “kompromat” photos of his bedroom with drawers stuffed with bundles of 500-euro notes published today. pic.twitter.com/mNxx1dKfQk

— Georgi Gotev & EURACTIV.bg (@GeorgiGotev) June 17, 2020