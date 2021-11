Newsroom eleftherostypos.gr

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί από τσιμπήματα σκορπιού στη νότια Αίγυπτο, μετά από καταιγίδες που ανάγκασαν τα πλάσματα να φύγουν από τις κρυψώνες τους και να μπουν σε σπίτια, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Σαββατοκύριακο, η επαρχία του Ασουάν επλήγη από σπάνιες βροχοπτώσεις, χαλάζι και βροντές στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, δήλωσε ο κυβερνήτης Ασράφ Ατία. Όσοι τσιμπήθηκαν από σκορπιούς, ωστόσο, έλαβαν δόσεις αντιδότου και αργότερα πήραν εξιτήριο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Χαλίντ Αμντέλ- Γκαφάρ επιβεβαίωσε σε δήλωσή του ότι δεν καταγράφηκαν θάνατοι από τσίμπημα σκορπιού.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλημμυρισμένους δρόμους και κατεστραμμένα σπίτια, οχήματα και γεωργικές εκτάσεις. Τα σχολικά μαθήματα διακόπηκαν, ενώ αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος σε όλη την περιοχή.

Η κυκλοφορία στον Νείλο διακόπηκε επίσης και οι δρόμοι έκλεισαν κατά τη διάρκεια των καταιγίδων την Παρασκευή, πριν ανοίξουν ξανά το Σάββατο.

Εξαιτίας της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, ιατροί ανακλήθηκαν από την ετήσια άδειά τους και τα νοσοκομεία τέθηκαν σε υψηλό συναγερμό, όπως ανέφερε στην εφημερίδα Αλ Αχράμ ο Εχάμπ Χαναφί υφυπουργός Υγείας στο Ασουάν.

On Nov. 12, Europe’s #Meteosat11 🛰️ watched severe thunderstorms erupt over southeastern Egypt.

The storm’s heavy rains, hail, and flooding not only damaged property around the city of Aswan, but forced swarms of scorpions from their burrows, which stung hundreds of people. pic.twitter.com/3iIu43iEK5

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) November 15, 2021