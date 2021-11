Χαφτάρ: Θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της Λιβύης

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Χαλίφα Χαφτάρ, μια σημαντική προσωπικότητα στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης που ασκεί ευρεία επιρροή στα ανατολικά της χώρας, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 24ης Δεκεμβρίου που σκοπό έχουν να συμβάλουν στον τερματισμό μιας δεκαετίας συγκρούσεων.

Καθώς πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη φιγούρα, η υποψηφιότητά του είναι ένα από τα πολλά σημεία αντιπαράθεσης που επισκιάζουν τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες, που παραμένουν αμφίβολες, ενώ απομένουν λίγες εβδομάδες για τις εκλογές και παρά τις διεθνείς πιέσεις για να γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους.

Ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του σε τηλεοπτική ομιλία, ο Χαφτάρ είπε ότι οι εκλογές είναι η μόνη διέξοδος από την κρίση στη Λιβύη, η οποία βυθίστηκε στην αστάθεια, έπειτα από την εξέγερση που υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ και ανέτρεψε τον δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι ,το 2011.

