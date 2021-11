Λονδίνο: Κατέρρευσε οροφή σε σχολείο- Δώδεκα παιδιά στο νοσοκομείο

Newsroom eleftherostypos.gr

Δώδεκα παιδιά μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τραύματα μετά από κατάρρευση οροφής σε σχολείο στο Λονδίνο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απομάκρυναν μαθητές από το γυμνάσιο Ρόουζμιντ στο Ντάλγουιτς του Λονδίνου, αφότου μια οροφή στον δεύτερο όροφο υποχώρησε γύρω στις 9 το πρωί (τοπική ώρα) σήμερα, Δευτέρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου είπε ότι περιέθαλψε άτομα για μικροτραυματισμούς στο σημείο. Μερικά παιδιά μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο, μετά το περιστατικό.

Οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν συστηματική έρευνα στο κτήριο και επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι μαθητές και το προσωπικό είχαν καταγραφεί.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής επιβεβαίωσε ότι 20 πυροσβεστικά οχήματα εστάλησαν στο σημείο, γύρω στις 9.20 σήμερα το πρωί (τοπική ώρα).

«Στείλαμε αρκετούς πόρους στο σημείο, συμπεριλαμβανομένων πληρωμάτων ασθενοφόρων, ιατρών σε αυτοκίνητα, προηγμένων παραϊατρικών, αξιωματικών αντιμετώπισης περιστατικών, αξιωματικών έκτακτης ανάγκης, και ενός οχήματος υποστήριξης», είπε ο εκπρόσωπος. «Περιθάλψαμε 16 άτομα στο σημείο και μεταφέραμε 12 παιδιά και έναν ενήλικα στο νοσοκομείο».

