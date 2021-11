Ολλανδία: Συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών για την επαναφορά του μερικού lockdown

Newsroom eleftherostypos.gr

Η ολλανδική αστυνομία ανέπτυξε σήμερα το βράδυ ένα θωρακισμένο όχημα εκτόξευσης νερού για να διαλύσει ένα πλήθος διαδηλωτών στη Χάγη που πετούσαν πέτρες και μολότοφ για να διαμαρτυρηθούν για την νέα επιβολή μερικού lockdown που ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Περίπου 200 διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης και Ασφάλειας, όπου ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε έδωσε συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει τα νέα μέτρα.

It really is a war area the hague police continues to spray on innocent people. Is a gaas in the hedge people are getting angrier. Is terribly corrupt here disgusting is it

Koekamp den haag pic.twitter.com/KNMgiBUNls

— Tinie (@benidormgek) November 12, 2021