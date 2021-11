Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Ένα 2χρονο κοριτσάκι με έντονη υπερμετρωπία φόρεσε για πρώτη φορά στη ζωή του γυαλιά, που του επιτρέπουν να βλέπει τα πάντα πεντακάθαρα- ακόμα και τους γονείς του. Η γλυκύτατη αντίδραση της μικρής βιντεοσκοπήθηκε και ανέβηκε στο διαδίκτυο, προκαλώντας την συμπάθεια χιλιάδων ανθρώπων:

“At 2 years old she could barley see as she’s extremely farsighted–this is her first time seeing things clearly in her life!” her elated parents tell Good News Movement. pic.twitter.com/hDeRXKw0IE

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMoveme3) November 11, 2021