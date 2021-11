Newsroom eleftherostypos.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρία προγράμματα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», προσδιορίζοντας τους στόχους και τους ειδικούς θεματικούς τομείς που θα λάβουν χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 1,98 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης και στην εισαγωγή ψηφιακών λύσεων στην αγορά, προς όφελος των πολιτών, των δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων. Είναι το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που επικεντρώνεται στην παροχή ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και στους πολίτες, με έναν προγραμματισμένο συνολικό προϋπολογισμό 7,5 δισ. ευρώ για διάστημα επτά ετών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω πολυετών προγραμμάτων εργασίας. Αυτή η πρώτη δέσμη προγραμμάτων εργασίας, που εγκρίθηκε, περιλαμβάνει στρατηγικές επενδύσεις που θα είναι καθοριστικής σημασίας για να επιτευχθούν οι στόχοι της Επιτροπής, ώστε η δεκαετία αυτή να γίνει η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης.

Το κύριο πρόγραμμα εργασίας, ύψους 1,38 δισ. ευρώ, θα εστιάσει τις επενδύσεις στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), του υπολογιστικού νέφους και των χώρων δεδομένων, των κβαντικών επικοινωνιακών υποδομών, των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία, έως το τέλος του 2022.

Παράλληλα με αυτό το κύριο πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο ειδικά προγράμματα εργασίας. Το πρώτο επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με προϋπολογισμό ύψους 269 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2022. Το δεύτερο επικεντρώνεται στη δημιουργία και τη λειτουργία του δικτύου των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, με προϋπολογισμό ύψους 329 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του 2023.

Making the 🇪🇺 greener and more digital are the twin challenges for our generation.

📍 Today we launched the Digital Europe Programme to accelerate the economic recovery and shape the digital transformation of Europe’s society and economy.#DigitalEU

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 10, 2021