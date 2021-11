Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Μια σταρ του Instagram συμμετείχε στον τελευταίο Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, καταφέροντας, ως σταρ που είναι, να κλέψει τις εντυπώσεις:

Πρόκειται για τη διάσημη πάπια Ρινκλ, η οποία έχει 51.300 ακολούθους στο Instagram. Κρίμα που δεν μπορεί να μιλήσει, για να έλεγε σε διάφορους επίδοξους ινφλουένσερ πώς τα κατάφερε!

Το βόρειο σέλας είναι σίγουρα ένα πολύ εντυπωσιακό θέαμα, απ’ όποια γωνιά του κόσμου και αν το βλέπει κανείς. Φανταστείτε, όμως, να μπορούσατε να το δείτε από…ψηλά! Δεν είναι κάτι που βλέπουμε κάθε μέρα και γι’ αυτό μια ανάρτηση του αστροναύτη Thomas Pesquet, με το σέλας όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έγινε viral στο Twitter:

We were treated to the strongest auroras of the entire mission, over north America and Canada. Amazing spikes higher than our orbit🤩, and we flew right above the centre of the ring, rapid waves and pulses all over. #MissionAlpha https://t.co/5rdb08ljhx pic.twitter.com/0liCkGvRCh

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 6, 2021