Γερμανία: Σάλος από τον θάνατο 24χρονου Έλληνα στο Βούπερταλ

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση θανάτου ενός Έλληνα στο Βούπερταλ της Γερμανίας, την ώρα που τελούσε υπό αστυνομική κράτηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου, όμως έγινε γνωστό με σημαντική καθυστέρηση, το απόγευμα της Κυριακής.

Την ίδια ώρα διπλωματικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα σήμερα Τρίτη ότι η ελληνική πρεσβεία στο Βερολίνο, καθώς και το γενικό προξενείο στο Ντίσελντορφ παρέχουν από την πρώτη στιγμή προξενική συνδρομή στους οικείους του.

Οι ελληνικές αρχές στη Γερμανία βρίσκονται επίσης σε επαφή με τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, από τις οποίες αναμένεται να επιτελέσουν το έργο τους, επισημαίνουν.

Βίντεο που τράβαγε η αδερφή του, δείχνει τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν και να ασκούν βία σε ένα άτομο που βρίσκεται στο έδαφος. Η αδερφή του φωνάζει, όπως και ο ίδιος ο Γ.Ζ..

"The circumstances and the silence of the cops and the state prosecution around the death of Giórgou Zantióti smells really bad." – #Wuppertal police confirm “death in police custody” [#Germany] – Read more: https://t.co/QUyhH8k3Ii #antireport #GiórgouZantióti #ΓιώργουΖαντιώτη pic.twitter.com/738j2AMfrw

— Riot Turtle (@RiotTurtle65) November 7, 2021