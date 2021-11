Newsroom eleftherostypos.gr

Ένας αγώνας αμερικανικού φούτμπολ διαταράχτηκε από την έλευση ενός απρόσμενου τετράποδου εισβολέα, ο οποίος κατάφερε να στρέψει πάνω του όλη την προσοχή:

Παρόλο που το κοινό και οι σχολιαστές του αγώνα ξαφνιάστηκαν από την είσοδο και την ορμητικότητα της αλεπούς, ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, σε γήπεδο του οποίου γινόταν ο αγώνας, αποκάλυψε: «Μια οικογένεια αλεπούδων ζει κοντά στο στάδιο εδώ και χρόνια. Συχνά τις βλέπουμε μες στο στάδιο, ενώ ψάχνουν για φαγητό. Για εμάς το συμβάν δεν ήταν καθόλου έκπληξη».

Το διαδίκτυο είναι το ιδανικό μέρος για να αναδείξει κανείς τα πιο περίεργα ταλέντα του και πολλοί από αυτούς που το τολμούν ανταμείβονται με το να γίνουν viral αμέσως. Έτσι και ο πρωταγωνιστής του παρακάτω αλλόκοτου, μα σίγουρα εντυπωσιακού βίντεο:

Αυτό θα πει σημάδι…

Ένα viral περιστατικό με πρωταγωνιστές δύο από τους πιο διάσημους άνδρες του πλανήτη- και την σύντροφο του Μπέζος- έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε κάθε γωνιά του διαδικτύου.

Το Σάββατο, ο Μπέζος και η σύντροφός του, Λόρεν Σάντσεζ, παρευρέθηκαν σε μια εκδήλωση στο Λος Άντζελες, όπου βρισκόταν και ο Ντι Κάπριο. Όπως φαίνεται σε βίντεο που έκαναν τον γύρο των social media, η Σάντσεζ δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί, έχοντας τον Λεονάρντο σε απόσταση αναπνοής:

