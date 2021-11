Newsroom eleftherostypos.gr

Αισιόδοξος ότι η οικονομική ανάκαμψη στην ευρωζώνη θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, εμφανίστηκε σήμερα ο πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, από τις Βρυξέλλες.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup, ο Π. Ντόναχιου επισήμανε τις «πολύ θετικές τάσεις» που παρατηρούνται σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα είπε ότι λαμβάνεται υπόψη και το ζήτημα του πληθωρισμού.

«Σε γενικές γραμμές βλέπουμε την ανάκαμψη να συνεχίζεται και θα πρέπει να κοιτάμε το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, αλλά και τον επόμενο χρόνο, με αυτοπεποίθηση», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ευρωζώνη θα εξέλθει από την πανδημία, συνεχίζοντας να εφαρμόζει οικονομικές πολιτικές που βοηθούν τις οικονομίες και τους πολίτες να ανακάμψουν.

I was delighted to attend today’s macroeconomic dialogue with EU social partners. We had an engaging discussion on Europe’s recovery from COVID-19 and how it can foster the digital transition. https://t.co/kmr6khzb7c pic.twitter.com/8DJHjVdfsJ

— Paschal Donohoe (@Paschald) November 8, 2021