Astroworld: Μηνύσεις σε Τράβις Σκοτ και Ντρέικ για «υποκίνηση χάους»

Οι ράπερ Τράβις Σκοτ ​​και Ντρέικ έχουν μηνυθεί για «υποκίνηση χάους» αφού οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Τέξας, επιβεβαίωσε μια δικηγορική εταιρεία.

Ο ενάγων είναι ο 23χρονος Κρίστιαν Παρέδες, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς που «τραυματίστηκαν σοβαρά» στη συναυλία στις 5 Νοεμβρίου.

Μια άλλη αγωγή κατατέθηκε στο κρατικό δικαστήριο του Χιούστον για λογαριασμό ενός άνδρα που τραυματίστηκε στο συμβάν. Οι δικηγόροι του Μανουέλ Σούζα μήνυσαν τον Τράβις Σκοτ, τους διοργανωτές της συναυλίας Live Nation και άλλους, ισχυριζόμενοι ότι ήταν υπεύθυνοι.

Σε ένα tweet που δημοσίευσε το Σάββατο, ο Σκοτ είπε ότι ήταν «απόλυτα καταρρακωμένος από αυτό που συνέβη». Δεσμεύτηκε να εργαστεί «μαζί με την κοινότητα του Χιούστον για να υποστηρίξει τις οικογένειες που έχουν ανάγκη».

Περίπου 50.000 άτομα βρίσκονταν στο κοινό στο NRG Park στο Χιούστον, όταν το πλήθος άρχισε να σπρώχνεται προς τη σκηνή καθώς ο Σκοτ έπαιζε, προκαλώντας χαοτικές σκηνές.

Ο Παρέδες, κάτοικος του Τέξας , ο οποίος επίσης μηνύει το Live Nation και τον χώρο, «αισθάνθηκε μια άμεση ώθηση» καθώς ο Σκοτ ανέβηκε στη σκηνή, λέει η καταγγελία.

«Το πλήθος έγινε χαώδες και άρχισε η ταραχή. Πολλοί παρακάλεσαν τους φρουρούς ασφαλείας που προσλήφθηκαν από τη Live Nation Entertainment για βοήθεια, αλλά αγνοήθηκαν».

Η μήνυση, που κατατέθηκε στο δικαστήριο της κομητείας Χάρις στο Χιούστον, υποστηρίζει ότι ο Σκοτ ​​«είχε υποκινήσει χάος και σε προηγούμενα γεγονότα» και «οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν την προηγούμενη συμπεριφορά [του Σκοτ]».

Ο Παρέδες κατηγορεί και τον Καναδό ράπερ Ντρέικ , ο οποίος άνοιξε τη συναυλία μαζί με τον Σκοτ, ότι συνέβαλε στην πρόκληση της κοσμοσυρροής προς τη σκηνή.

«Όσο ο Ντρέικ ήταν πάνω στη σκηνή μαζί με τον Τράβις Σκοτ, βοήθησε στο να ξεσηκωθεί το πλήθος, παρόλο που γνώριζε την προηγούμενη συμπεριφορά του Τράβις Σκοτ», λέει η καταγγελία.

Ο Ντρέικ συνέχισε να παίζει ακόμη και όταν «το πλήθος βγήκε εκτός ελέγχου» και «το χάος συνεχίστηκε», προσθέτει ο Παρέδες στην καταγγελία του.

Φεστιβάλ Astroworld: «Όπως όπως να γλυτώσουμε», «Ποδοπατημένοι»: Άνθρωποι να σωριάζονται αναίσθητοι, κόσμος να προσπαθεί να διαφύγει προς την έξοδο….

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίσθηκαν ποδοπατημένοι από το πλήθος κατά την εναρκτήρια βραδιά του μουσικού φεστιβάλ Astroworld την Παρασκευή, στο Χιούστον, με την αστυνομία να ανακοινώνει την έναρξη μιας ποινικής έρευνας για τα αίτια αυτής της τραγωδίας.

«Είδα ανθρώπους να πηδούν πάνω από διαχωριστικά εμπόδια, να μην μπορούν να αναπνεύσουν, ήταν φρικτό», είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκάβιν Φλόρες, από τους θεατές της συναυλίας του ράπερ Τράβις Σκοτ στο Χιούστον, που συνέβη το δυστύχημα.

