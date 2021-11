Βόρεια Ιρλανδία: Τέσσερις άνδρες άρπαξαν και πυρπόλησαν λεωφορείο

Newsroom eleftherostypos.gr

Τέσσερις άνδρες άρπαξαν και πυρπόλησαν ένα λεωφορείο σε φιλοβρετανική κοινότητα των “ενωτικών” στη Βόρεια Ιρλανδία το απόγευμα της Κυριακής, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε μια αναφορά για ένα περιστατικό πειρατείας στην περιοχή Τσερτς Ρόουντ, στο προάστιο Νιούταουνάμπι του Μπέλφαστ, γύρω στις 7.45 μ.μ. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

“Αναφέρθηκε ότι τέσσερις άνδρες επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο και διέταξαν τους επιβάτες να κατεβούν προτού το λεωφορείο πυρποληθεί. Η περιοχή Τσερτς Ρόουντ έχει αποκλειστεί προς το παρόν και υπάρχουν εκτροπές της κυκλοφορίας. Η αστυνομία θα ζητήσει από το κοινό να αποφύγει την περιοχή”, αναφέρει η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας σε ανακοίνωση.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο ένοπλοι μασκοφόροι άρπαξαν και πυρπόλησαν ένα άλλο λεωφορείο σε μια επίθεση που σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης συνδέεται με τις εντάσεις σχετικά με τους εμπορικούς φραγμούς μετά το Brexit.

Οι άνδρες διέταξαν τον οδηγό να βγει από το όχημα προτού το περιλούσουν με καύσιμο στη Νιουτάουνουορντς, ανέφερε η αστυνομία. Κανείς επιβάτης δεν βρισκόταν στο λεωφορείο, ανέφερε η εταιρία Translink.

🎥The scene in Newtownards where a bus was hijacked and set on fire by armed, masked men.

It happened in the Abbot Drive area at around 6.30am this morning. pic.twitter.com/Rmi1V2FgHf

— Q Radio News (@qnewsdesk) November 1, 2021