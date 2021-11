Newsroom eleftherostypos.gr

Φεστιβάλ Astroworld: «Όπως όπως να γλυτώσουμε», «Ποδοπατημένοι»: Άνθρωποι να σωριάζονται αναίσθητοι, κόσμος να προσπαθεί να διαφύγει προς την έξοδο….

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίσθηκαν ποδοπατημένοι από το πλήθος κατά την εναρκτήρια βραδιά του μουσικού φεστιβάλ Astroworld την Παρασκευή, στο Χιούστον, με την αστυνομία να ανακοινώνει την έναρξη μιας ποινικής έρευνας για τα αίτια αυτής της τραγωδίας.

«Είδα ανθρώπους να πηδούν πάνω από διαχωριστικά εμπόδια, να μην μπορούν να αναπνεύσουν, ήταν φρικτό», είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκάβιν Φλόρες, από τους θεατές της συναυλίας του ράπερ Τράβις Σκοτ στο Χιούστον, που συνέβη το δυστύχημα.

more footage from #ASTROWORLDFest , people asking for help and to stop the show pic.twitter.com/hUc6x62A31

