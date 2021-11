Γαλλία: Σχεδόν 29.000 διαδηλωτές κατά του υγειονομικού πάσου

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα σύνολο 28.920 ανθρώπων διαδήλωσαν σήμερα στη Γαλλία κατά του υγειονομικού πάσου για 17ο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο κινητοποίησης, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, από τους οποίους περισσότεροι από 3.000 στο Παρίσι.

Το υπουργείο κατέγραψε 165 δράσεις σε όλη την επικράτεια, με 3.240 διαδηλωτές στο Παρίσι όπου τουλάχιστον δύο πομπές είχαν δηλωθεί στο αρχηγείο της αστυνομίας.

Η κινητοποίηση, που άρχισε στα μέσα Ιουλίου, σημειώνει σταθερή μείωση από τις 7 Αυγούστου, όταν κορυφώθηκε με τη συμμετοχή 237.000 διαδηλωτών, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών.

Το υπουργείο Εσωτερικών είχε καταγράψει το περασμένο Σάββατο σαφή μείωση του ποσοστού συμμετοχής με 25.000 διαδηλωτές, από τους οποίους 3.320 στο Παρίσι. Την περασμένη εβδομάδα, οι διαδηλωτές ήταν περισσότεροι από 40.000 σύμφωνα με το υπουργείο και 73.130 σύμφωνα με την ακτιβιστική συλλογικότητα Le Nombre jaune (Ο Κίτρινος Αριθμός).

People in Paris, France protest against the mandatory health pass and the government for the 17th consecutive weekend. pic.twitter.com/Gk4dVzJx9R

— Marie Oakes (@TheMarieOakes) November 6, 2021