Απαγωγή 4χρονης Κλίο: Σε φυλακή υψίστης ασφαλείας ο ύποπτος

Ο 36χρονος Τέρενς Κέλι, που κατηγορείται για την απαγωγή της 4χρονης Κλίο στην Αυστραλία, μεταφέρθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας εν αναμονή της δίκης του.

Ο Κέλι αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η «βίαιη αρπαγή παιδιού κάτω των 16 ετών». Ο Κέλι έχει προφυλακιστεί, έως ότου του θέμα επιστρέψει στο δικαστήριο, μέσα στον επόμενο μήνα.

Ο Κέλι, ο οποίος φέρεται να ενήργησε μόνος του και δεν έχει ακόμη υποβάλει ένσταση η αίτηση αποφυλάκισης, δεν έχει καμία σχέση με την οικογένεια της Κλίο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δυτικής Αυστραλίας επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ο Κέλι θα συνοδευόταν από το Κάρναρβον, μια μικρή παραλιακή πόλη σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα βόρεια του Περθ, από αξιωματικούς ειδικών επιχειρήσεων σε μια εγκατάσταση υψίστης ασφαλείας στο Περθ.

Ο αστυνομικός επίτροπος, Κρις Ντόσον, είπε ότι ο Κέλι θα υπόκειται σε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας «για προφανείς λόγους», αφού έχει ήδη εισαχθεί δύο φορές στο νοσοκομείο, καθώς αυτοτραυματίστηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

Η Κλίο βρέθηκε ζωντανή και σε καλή κατάσταση νωρίς την Τετάρτη, 18 ημέρες αφότου χάθηκε από τη σκηνή της οικογένειάς της στο απομακρυσμένο κάμπινγκ Blowholes.

The miracle we all hoped for. ❤️ pic.twitter.com/zOd5WDTA1A

— WA Police Force (@WA_Police) November 3, 2021