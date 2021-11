Ρωσία: 14 μέρες φυλακή στην πορνοστάρ που φωτογραφήθηκε με γυμνά οπίσθια στο Κρεμλίνο

Newsroom eleftherostypos.gr

Το δικαστήριο Τβερσκόι της Μόσχας έδωσε εντολή να συλληφθεί η πορνοστάρ Ρίτα Φοξ (το πραγματικό της όνομα είναι Ξένια Ντάμοβα) και να τεθεί υπό κράτηση για 14 ημέρες, επειδή φωτογραφήθηκε με γυμνά τα οπίσθιά της με φόντο το Κρεμλίνο, γράφει το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ria Novosti, επικαλούμενο σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του δικαστηρίου.

Η κοπέλα κρίθηκε ένοχη για «ανάρμοστη συμπεριφορά» βάσει του Κώδικα Διοικητικών Αδικημάτων. Η φωτογραφία δείχνει την Ντάμοβα να ποζάρει κοντά στο Ιστορικό Μουσείο μπροστά σε έναν από τους πύργους του Κρεμλίνου. Η κοπέλα κατέβασε το γκρι αθλητικό παντελόνι της και αποκάλυψε τα οπίσθιά της.

Η Ντάμοβα η οποία εμφανίζεται στο Instagram ως μοντέλο με το ψευδώνυμο Ρίτα Φοξ, ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις φωτογραφίες που έβγαλε μπροστά στο Κρεμλίνο με γυμνά τα οπίσθια της.

Στα τέλη Οκτωβρίου, επίσης δικαστήριο περιοχής Τβερσκόι της Μόσχας καταδίκασε τον μπλόγκερ από το Τατζικιστάν Ρουσλάν Μπαμπίγιεφ και τη φίλη του Αναστασία Τσιστόβα σε 10 μήνες φυλάκιση για μια φωτογραφία που τράβηξαν, στην οποία έκαναν προσομοίωση στοματικού σεξ με φόντο τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου. Και οι δύο τους κατηγορήθηκαν για προσβολή των αισθημάτων των πιστών με βάση σχετικό άρθρο του Ποινικού Κώδικα.

Επίσης το μοντέλο Ιρίνα Βόλκοβα από την Αγία Πετρούπολη, η οποία φωτογραφήθηκε εκθέτοντας τα οπίσθιά της μπροστά από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ισαάκ, κατηγορήθηκε επίσης για «προσβολή των θρησκευτικών αισθημάτων των πιστών». Στις 31 Οκτωβρίου το δικαστήριο την άφησε ελεύθερη χωρίς να ληφθεί εις βάρος της κάποιο περιοριστικό μέτρο, ωστόσο αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως ενός έτους.

