Συναγερμός στη Ρωσία: Συνετρίβη αεροσκάφος με οκτώ επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε στη Ρωσία καθώς συνετρίβη ένα αεροσκάφος με οκτώ επιβαίνοντες κοντά στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Sputnik.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροπλάνο εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ πάνω από την περιοχή του Ιρκούτσκ.

UPD: Two pilots died in the crash of An-12 near #Irkutsk

There were no other pilots on board. The probable causes of the crash were technical malfunction and piloting mistake in bad weather conditions. The last photo of this plane was taken in November. pic.twitter.com/jBgPpTZfBz

— NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2021