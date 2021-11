Newsroom eleftherostypos.gr

Κλίο Σμιθ: Το 4χρονο κοριτσάκι στην Αυστραλία, που εξαφανίστηκε στις 16 Οκτωβρίου από κάμπινγκ στο οποίο βρισκόταν με τους γονείς του, βρέθηκε «σώο και αβλαβές» σε ένα σπίτι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Κλίο Σμιθ είχε εξαφανιστεί από κάμπινγκ, στο οποίο βρισκόταν με την οικογένειά της στην Δυτική Αυστραλία. Σημαντικές χερσαίες, θαλάσσιες και από αέρος έρευνες, στις οποίες μετείχαν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί, είχαν ξεκινήσει αμέσως μετά την εξαφάνισή της.

Το κοριτσάκι βρέθηκε από την αστυνομία σε ένα κλειδωμένο σπίτι στο Κάρναρβον, κοντά στην τοποθεσία στην οποία είχε θεαθεί τελευταία φορά 18 ημέρες νωρίτερα, διευκρίνισε η αστυνομία.

«Ένας αστυνομικός την πήρε στην αγκαλιά του και την ρώτησε “πώς σε λένε;”», δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας Κολ Μπλαντς. Το μικρό κορίτσι απάντησε: «Με λένε Κλίο».

Οι αστυνομικοί παραβίασαν την κλειδωμένη πόρτα και μπήκαν μέσα στο σπίτι στο οποίο βρισκόταν η Κλίο γύρω στη 01:00 τοπική ώρα και συνέλαβαν έναν άνδρα για να τον ανακρίνουν.

Αυτός είναι 36 ετών και δεν έχει καμία σχέση με την οικογένεια της μικρής, διευκρίνισε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας Κρις Ντόουσον.

Η αστυνομία πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της ότι η απαγωγή της Κλίο δείχνει να μην ήταν προσχεδιασμένη και ότι αναμένεται απαγγελία κατηγοριών αργότερα μέσα στη μέρα.

«Είναι καλά. Αυτό φάνηκε από την αρχή», δήλωσε ο Κάμερον Μπλέιν, ένας από τους τέσσερις αστυνομικούς που βρήκαν τη μικρή.

«Όταν την πήγαμε στο νοσοκομείο μας διαβεβαίωσαν γι’ αυτό οι άνθρωποι που ξέρουν απ’ αυτά», πρόσθεσε, σχολιάζοντας ότι η εύρεσή της ήταν «αναμφίβολα» η καλύτερη στιγμή της σταδιοδρομίας του.

Η Κλίο παραδόθηκε στους γονείς της λίγο αργότερα. «Η οικογένειά μας είναι ξανά πλήρης», δήλωσε η μητέρα της Έλι Σμιθ σε μήνυμα που συνόδευε φωτογραφία της κόρης της στο Instagram.

Η μητέρα είχε περιγράψει την απελπισία της όταν στις 06:00 το πρωί της 16ης Οκτωβρίου είχε ανακαλύψει ότι η σκηνή της οικογένειάς της στο κάμπινγκ ήταν ανοιχτή και ότι η μεγάλη της κόρη είχε εξαφανιστεί.

Οι δηλώσεις της είχαν προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση και αλληλεγγύη σε όλη την Αυστραλία, ενώ και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον χαιρέτισε «την υπέροχη, ανακουφιστική είδηση».

Σε δηλώσεις που έκανε σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο επιθεωρητής Μπλαντς χαρακτήρισε τη διάσωσή της μικρής «απλώς απίστευτη». «Είναι πολύ σπάνιο. Ήταν αυτό που ελπίζαμε με όλη μας την καρδιά και έγινε πραγματικότητα», είπε.

These are the moments immediately after 4-year-old Cleo Smith was found by police in Australia.

She'd been missing for nearly 3 weeks after disappearing from her family's tent at a campsite.https://t.co/PEZmQBwaNc pic.twitter.com/NPOFhjqqQy

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) November 3, 2021