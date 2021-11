Αγγλία: Πλήθος πετροβολούσε και έβγαζε σέλφι με ετοιμοθάνατη φώκια

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια ετοιμοθάνατη φώκια πέρασε τις τελευταίες της στιγμές τρομοκρατημένη, καθώς ένα πλήθος πέταγε πέτρες και έβγαζε σέλφι δίπλα της.

Αστυνομικοί του Νόρφολκ, στην Αγγλία, κλήθηκαν σε μια παραλία την περασμένη εβδομάδα για να προστατεύσουν το θηλαστικό από την αγριότητα των παρευρισκόμενων. Παρά τις προσπάθειες των αξιωματούχων, το ζώο κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Ενώ ορισμένοι πετούσαν πέτρες στο ετοιμοθάνατο ζώο, κάποιοι γονείς έβαζαν τα παιδιά τους να ποζάρουν κοντά του για να τα βγάλουν φωτογραφία.

Σύμφωνα με αναφορές, η αστυνομία έπρεπε «συνεχώς» να λέει στους ανθρώπους να αφήσουν ήσυχο το ετοιμοθάνατο πλάσμα.

