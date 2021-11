Μελάνια Τραμπ: Το αναγκαστικό χαμόγελο και η εμφανής απέχθεια [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Μελάνια Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που λόγω γκριμάτσας γίνεται viral.

Ετσι και αυτή την φορά το βίντεο με την απέχθεια που ακολούθησε το χαμόγελο έχει κάνει τον γύρο του κόσμου.

Το επίμαχο βίντεο που απεικονίζει τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και την τρίτη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ σε αγώνα μπέιζμπολ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Ατλάντα της Τζόρτζια το Σάββατο , κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο ζευγάρι, με μια κάμερα να καταγράφει μια μάλλον αμήχανη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Δείτε το βίντεο:

Did Melania give Trump that look again? 😅 pic.twitter.com/aKLH4FBv4B

— Sƚιʅʅ Tσσ Mυƈԋ Fɾҽҽ Tιɱҽ 💋 (@liltx_cbink) October 31, 2021