Στη Ρώμη η συνάντηση Μπάιντεν – Ερντογάν – Στο τραπέζι τα F-16

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα προειδοποιήσει τον Τούρκο ομόλογό του, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη συνάντηση που θα έχουν την Κυριακή, ότι τυχόν αιφνιδιαστικές ενέργειες δεν θα ωφελήσουν τις σχέσεις των δύο χωρών και ότι οι κρίσεις θα πρέπει να αποφεύγονται, ανέφερε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν ο Μπάιντεν, που βρίσκεται στη Ρώμη για τη σύνοδο της G20, θα συζητήσει επίσης το αίτημα της Τουρκίας για αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-16 καθώς και την αμυντική σχέση της με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Ερντογάν ζήτησε να κηρυχθούν «ανεπιθύμητα πρόσωπα» 10 πρεσβευτές ξένων χωρών, μεταξύ των οποίων και εκείνος των ΗΠΑ, επειδή ζήτησαν την αποφυλάκιση του φιλάνθρωπου μαικήνα Οσμάν Καβαλά. Στη συνέχεια ωστόσο απέσυρε την απειλή.

Η συνάντηση αυτή προβλεπόταν να γίνει την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της συνόδου για το κλίμα (COP26) στη Γλασκώβη της Σκωτίας. Ωστόσο ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν είπε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι θα γίνει «αύριο».

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν έναν σύντομο χαιρετισμό σήμερα, στην έναρξη των εργασιών της G20.

Οι σχέσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Άγκυρας είναι τεταμένες, ιδίως μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία.

Μπάιντεν και Ερντογάν είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά τον Ιούνιο, στην ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αντιθέτως, ο Μπάιντεν δεν δέχτηκε τον Τούρκο πρόεδρο, όπως ήλπιζε εκείνος, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο.

Την πρώτη τους διμερή συνάντηση μετά το διπλωματικό επεισόδιο του «sofa gate» είχαν, το απόγευμα του Σαββάτου, στην Ρώμη ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου του G20 και, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ήταν σύντομης διάρκειας.

Good exchange with @RTErdogan.

We took stock of ongoing work on a range of issues, from the pandemic to economic recovery, the situation in Afghanistan and beyond. pic.twitter.com/8gfuXySoRu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 30, 2021