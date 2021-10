G20: Το πρώτο τετ α τετ Ερντογάν – Φον ντερ Λάιεν μετά το «Sofagate»

Newsroom eleftherostypos.gr

G20: Την πρώτη τους διμερή συνάντηση μετά το διπλωματικό επεισόδιο του «sofa gate» είχαν, το απόγευμα του Σαββάτου, στην Ρώμη ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου του G20 και, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ήταν σύντομης διάρκειας.

Good exchange with @RTErdogan.

We took stock of ongoing work on a range of issues, from the pandemic to economic recovery, the situation in Afghanistan and beyond. pic.twitter.com/8gfuXySoRu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 30, 2021