Οι εισαγγελείς της υπόθεσης λένε ότι είναι ισχυρή η πιθανότητα να ασκηθούν ποινικές διώξεις για τον θάνατο της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς, από όπλο που κρατούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν σε γύρισμα.

Τα νομικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι ο Μπάλντουιν έβγαλε το όπλο από θήκη που ήταν προσαρτημένη στο σώμα του και το έστρεψε στην κάμερα που κρατούσε η Χάτσινς κατά τη διάρκεια μιας πρόβας στο σετ της ταινίας Rust όταν πυροβόλησε, σκοτώνοντας την κινηματογραφίστρια και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη Τζόελ Σούζα.

Οι ένορκες καταθέσεις, που περιέχουν δηλώσεις του Σούζα και του χειριστή κάμερας, Ριντ Ράσελ, αναφέρουν ότι στον Μπάλντουιν δόθηκε ένα όπλο που υποτίθεται ότι ήταν ψεύτικο και δεν έφερε κανονικά σκάγια.

Ο πρώτος βοηθός σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Χολς, είχε πει νωρίτερα στα μέλη του συνεργείου ότι το περίστροφο που χειριζόταν ο Μπάλντουιν, πρωταγωνιστής και παραγωγός της ταινίας, ήταν ένα «κρύο όπλο», ένας όρος που χρησιμοποιούν οι κινηματογραφιστές για να υποδείξουν ότι ένα όπλο γυρίσματος είναι ασφαλές στη χρήση και δεν είναι γεμάτο με αληθινά πυρομαχικά.

Η εισαγγελέας της κομητείας της Σάντα Φε, Mary Carmack-Altwies, αποκάλυψε τώρα ότι δεν αποκλείεται η άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς τελικά το πυροβόλο όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό ήταν ένα «νόμιμο» και «λειτουργικό όπλο-αντίκα», όχι δηλαδή ένα ψεύτικο όπλο όπως πολλά που χρησιμοποιούνται σε γυρίσματα.

Η εισαγγελέας πρόσθεσε ότι είχε βρεθεί «τεράστια ποσότητα σφαιρών» στο σετ και χρειαζόταν έρευνα για τη φύση αυτών των πυρομαχικών.

