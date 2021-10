Μενέντεζ για πατριάρχη Βαρθολομαίο: Αισθάνομαι εμπνευσμένος από την παγκόσμια ηγεσία του

Newsroom eleftherostypos.gr

Την ικανοποίηση του για τη σύντομη συνάντηση που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Καπιτώλιο εξέφρασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πατριάρχη, στο πλαίσιο του μεσημεριανού γεύματος που παρέθεσε η πρόεδρο της βουλής των αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, προς τιμήν του κ. Βαρθολομαίου.

Honored to join my colleagues in welcoming His All Holiness @EcuPatriarch to the US Capitol. Grateful to share our admiration for his commitment to peace & cooperation, & inspired by his global leadership in combatting climate change & advocacy for interfaith dialogue. https://t.co/3yxi2n2sz7

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) October 26, 2021