Ιταλία: Έντονη κακοκαιρία σαρώνει τον Νότο- Βροχοπτώσεις- ρεκόρ

Ιταλία- Για μια ταραγμένη εβδομάδα κάνουν λόγο οι μετεωρολογικές υπηρεσίες, καθώς σε περιοχές της Ιταλίας χθες έπεσε βροχή που ισοδυναμεί με τον μέσο όρο 6 μηνών.

Μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας, οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στον Νότο της Ιταλίας και κυρίως στη Σικελία και την Καλαβρία έφτασαν τα 400 mm μέσα σε 24 ώρες, όταν σε αυτές περιοχές ο ετήσιος μέσος όρος βροχόπτωσης δεν φτάνει τα 800 χιλιοστά.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε την προειδοποίηση το απόγευμα της Κυριακής, με την ανατολική Σικελία και τη νότια Καλαβρία να τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Ο κόκκινος συναγερμός στην Ιταλία προβλέπει την πιθανότητα εκτεταμένων πλημμυρών, πτώσεων δέντρων και ζημιών σε κτίρια, υποδομές και καλλιέργειες. Ενεργοποιεί, επιπλέον, το αυτόματο κλείσιμο των σχολείων και το επιλεκτικό κλείσιμο των δημόσιων ιδρυμάτων στις πληγείσες περιοχές.

📆 lunedì #25ottobre

🔴🔔 #allertaROSSA meteo-idro in Calabria e Sicilia

🟠🔔 #allertaARANCIONE in 3 regioni

🟡🔔 #allertaGIALLA in 2 regioni

Al Sud ancora rovesci e temporali, burrasca e mareggiate. Leggi l’avviso meteo del #24ottobre

👉https://t.co/Gd6CungkK9 pic.twitter.com/YvFDtSM954

— Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 24, 2021