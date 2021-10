Βαρθολομαίος: Εθεσε στον Μπάιντεν θέματα Χάλκης, εμβολίων και κλιματικής αλλαγής

Newsroom eleftherostypos.gr

Στην επαναβεβαίωση ότι το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αποτελεί συνεχή προτεραιότητα της κυβέρνησης Μπάιντεν προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συναντήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η συνάντηση είχε διευρυμένο χαρακτήρα και έγινε με τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές συζήτησαν τη «δέσμευση των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τη θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο και τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Ορθόδοξη Χριστιανική κοινότητα παγκοσμίως σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και για τις θρησκευτικές μειονότητες στην Τουρκία και στην περιοχή. Συζήτησαν επίσης την επιτακτική ανάγκη για την επείγουσα αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».

Deeply grateful to President @JoeBiden for our meeting in the Oval Office, where the Ecumenical Patriarch addressed the urgency of political leaders responding to the climate crisis, the distribution of Covid vaccines to developing nations, and the reopening of Halki Seminary. pic.twitter.com/PiZ5jCITsS

— Elpidophoros (@Elpidophoros) October 25, 2021