Χαλίνα Χάτσινς: Έρευνα για το ποιος έχει την ευθύνη- Τα νέα στοιχεία

Οι Los Angeles Times το βράδυ της Κυριακής αποκάλυψαν θλιβερές νέες λεπτομέρειες για τα τελευταία λεπτά της ζωής της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό και επιβεβαιώνεται από την ένορκη κατάθεση του βοηθού εικονολήπτη Ριντ Ράσελ, το όπλο με το οποίο έκανε πρόβα ο Άλεκ Μπάλντουιν, πυροβολώντας και δολοφονώντας κατά λάθος την κινηματογραφίστρια, υποτίθεται πως ήταν «ψυχρό», δηλαδή δεν είχε ενεργά βλήματα.

Ο Ράσελ είπε ότι, για την σκηνή που γυριζόταν την ώρα του τραγικού συμβάντος, τρία άτομα είχαν έρθει σε επαφή με το όπλο: Η ειδική επί των όπλων Χάνα Γκουτιέρεζ -Ριντ, ο βοηθός σκηνοθέτη Ντέιβ Χολς και τέλος ο Άλεκ Μπάλντουιν, ο οποίος είχε πάρει το όπλο από τον Χολς.

Ο Χολς είχε πάρει ένα από τα τρία όπλα που είχε αφήσει η Γκουτιέρεζ- Ριντ σε ένα καρότσι, που είχε αφεθεί έξω από τον χώρο του γυρίσματος, λόγω των περιορισμών για τον COVID-19, ανέφερε η ένορκη κατάθεση.

Ο Χολς δεν γνώριζε ότι υπήρχαν ενεργά βλήματα στο όπλο όταν το έδωσε στον Μπάλντουιν και φέρεται να το ανήγγειλε ως «ψυχρό όπλο» πριν το δώσει στον Μπάλντουιν, σύμφωνα με την κατάθεση του Ράσελ.

Ο Ράσελ είπε ότι το καστ και το συνεργείο ετοίμαζαν τη σκηνή πριν από το μεσημεριανό γεύμα, αλλά στη συνέχεια έφυγαν για το γεύμα τους μακριά από τον χώρο των προβών, γύρω στις 12:30 μ.μ. Ο Ράσελ ανέφερε πως δεν ήταν σίγουρος αν το όπλο ελέγχθηκε ξανά, όταν επέστρεψαν από το γεύμα τους.

Όταν επέστρεψαν από το μεσημεριανό γεύμα, μια σκιά ανάγκασε την κάμερα να μετακινηθεί σε διαφορετική γωνία, είπε ο Ράσελ στην ένορκη κατάθεση. Καθώς ο Μπάλντουιν εξηγούσε πώς θα έβγαζε το όπλο του και πού θα βρισκόταν το χέρι του όταν έβγαζε το όπλο από τη θήκη, αυτό εκπυρσοκρότησε, είπε ο Ράσελ.

Στην δική του κατάθεση, ο σκηνοθέτης της ταινίας Rust, Τζόελ Σούζα, ανέφερε ότι κοίταζε την κάμερα που κρατούσε η Χάτσινς πάνω από τον ώμο της, όταν το όπλο εκπυρσοκρότησε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κινηματογραφίστρια δίπλωσε τα χέρια της στην μέση της, σκόνταψε προς τα πίσω και έπεσε στο έδαφος. Ο Ράσελ θυμάται να την ακούει να λέει πως «δεν ένιωθε τα πόδια της». Τα σκάγια βρήκαν επίσης τον σκηνοθέτη στον ώμο, τον οποίο ο Ράσελ θυμάται να έχει «αίματα στο πρόσωπό του».

Πέντε μέρες μετά το περιστατικό, είναι ακόμα ασαφές γιατί το όπλο του Μπάλντουιν περιείχε κανονικά σκάγια. Ο ιστότοπος TMZ , επικαλούμενος ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι τα μέλη του συνεργείο χρησιμοποιούσαν το όπλο για ψυχαγωγικές βολές στα διαλείμματα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι στον ίδιο χώρο αποθηκεύονταν τόσο πραγματικά πυρομαχικά, όσο και κενά.

Δύο μέλη του συνεργείου της ταινίας αποκάλυψαν στους LA Times ότι, περίπου μια εβδομάδα πριν το τραγικό συμβάν, ένας κασκαντέρ είχε επίσης εκτοξεύσει πυρομαχικά δύο φορές στον αέρα, αφού τον είχαν ενημερώσει ότι το όπλο του ήταν τάχα «κρύο».

Ακόμα η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα και δεν έχει κατατεθεί καμιά σχετική ποινική δίωξη.

Ο Μπάλντουιν, ο πρωταγωνιστής της ταινίας καθώς και ένας από τους παραγωγούς της, δήλωσε την Παρασκευή ότι «συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομική έρευνα» για τον θάνατο. «Δεν υπάρχουν λόγια για να μεταφέρω το σοκ και τη λύπη μου για το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της Χαλίνα Χάτσινς , μιας συζύγου, μητέρας και αξιοθαύμαστης συναδέλφου μας», έγραψε ο ηθοποιός σε μια σειρά από tweets .

Δικηγόροι και καθηγητές νομικής είπαν ότι πολλά άτομα και οντότητες που εμπλέκονται στην παραγωγή θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αστικές ευθύνες ως αποτέλεσμα του θανάτου. Τα θανατηφόρα ατυχήματα με πυροβόλα όπλα είναι σπάνια και οι κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές έχουν αυστηρά πρωτόκολλα για τη χρήση όπλων για την αποφυγή τραυματισμών. Όταν σημειώνονται θάνατοι, συνήθως ακολουθούν αγωγές.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021