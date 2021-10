Newsroom eleftherostypos.gr

Για «απολυταρχική διολίσθηση της τουρκικής κυβέρνησης» κάνει λόγο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Νταβίντ Σασόλι σε σχέση με τις αποφάσεις της ‘Αγκυρας για τους δέκα Πρέσβεις που ζήτησαν την αποφυλάκιση του Οσμάν Καβάλα.

Ειδικότερα, ο κ. Σασόλι με ανάρτησή του στο τουίτερ ανέφερε ότι: «η απέλαση δέκα Πρέσβεων είναι ένδειξη της απολυταρχικής διολίσθησης της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν θα τρομάξουμε. Ελευθερία για τον Οσμάν Καβάλα».

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.

Freedom for Osman Kavala.

— David Sassoli (@EP_President) October 23, 2021