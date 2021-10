Γερμανία: 50.000 σπίτια χωρίς ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα «Ιγνάτιου»

Newsroom eleftherostypos.gr

Θυελλώδεις ριπές ανέμου που φτάνουν τα 11 μποφόρ μαστίζουν περιοχές στη Γερμανία, εξαιτίας της έλευσης του τυφώνα Ιγνάτιου, που έχει ήδη προκαλέσει αμέτρητα προβλήματα σε χιλιάδες κατοίκους.

Πεσμένα δέντρα και κλαδιά προκάλεσαν ζημιές σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη, προκαλώντας διακοπή ρεύματος. Περίπου 50.000 πελάτες στη Γερμανία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της κεντρικής γερμανικής εταιρείας ηλεκτρικού δικτύου το απόγευμα. Η διακοπή επηρεάζει τμήματα του Βρανδεμβούργου, της Σαξονίας, της Σαξονίας-Άνχαλτ και της Θουριγγίας. «Όλοι οι εργαζόμενοι (…) είναι σε υπηρεσία για να αποκαταστήσουν το τροφοδοτικό το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η καταιγίδα οδήγησε σε διακοπή της περιφερειακής κυκλοφορίας στην ανατολική Γερμανία την Πέμπτη. Στη Θουριγγία, τη Σαξονία και τη Σαξονία-Άνχαλτ, η κυκλοφορία έχει διακοπεί μέχρι νεωτέρας, δήλωσε η γερμανική εταιρεία σιδηροδρόμων, Deutsche Bahn.

Αρχικά, η μέγιστη ταχύτητα σε όλα τα δρομολόγια στη Θουριγγία μειώθηκε στα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως ειπώθηκε, η καταιγίδα προκάλεσε καθυστερήσεις και ακυρώσεις τρένων σε εθνικό επίπεδο.

Μετά την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας μεγάλων αποστάσεων το πρωί της Πέμπτης λόγω ζημιών από την καταιγίδα στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, τα πρώτα τρένα μεγάλων αποστάσεων ξεκίνησαν ξανά να πραγματοποιούν ορισμένα δρομολόγια από το μεσημέρι.

Bahn stellt Verkehr in NRW ein. Hier in Leverkusen sind Reisende des RE7 evakuiert worden. Mehr Infos zum #Sturm und Bahnverkehr in NRW: https://t.co/xWes6T5xKT pic.twitter.com/kqXzxlNiyR

— WDR aktuell (@WDRaktuell) October 21, 2021