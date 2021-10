Τραμπ: Ετοιμάζει τη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Νωρίτερα φέτος, ξεκίνησε το From the Desk of Donald J Trump, το οποίο αναφερόταν ως blog του τέως Προέδρου. Ο ιστότοπος έκλεισε οριστικά λιγότερο από ένα μήνα μετά την εγκαινίασή του, αφού τελικά προσέλκυσε μόνο ένα μικρό ποσοστό του κοινού που ανέμενε να προσελκύσει.

Μια πρώιμη έκδοση του πιο πρόσφατου εγχειρήματός του, TRUTH Social, θα είναι ανοιχτή μόνο σε προσκεκλημένους τον επόμενο μήνα και η σελίδα θα καταστεί διαθέσιμη σε όλες τις ΗΠΑ εντός των πρώτων τριών μηνών του 2022, σύμφωνα με δήλωση του Trump Media & Technology Group (TMTG).