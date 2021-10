Καταστροφικές πλημμύρες σε Ινδία και Νεπάλ- Τουλάχιστον 150 νεκροί

Newsroom eleftherostypos.gr

Περισσότεροι από 150 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καταστροφικές πλημμύρες σε όλη την Ινδία και το Νεπάλ, μετά από μερικές από τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις εδώ και έναν αιώνα, που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Στο βόρειο ινδικό κρατίδιο Ουταραχάντ, τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 αγνοούνται μετά από ρεκόρ βροχοπτώσεων που προκλήθηκαν από έναν έντονο κατακλυσμό βροχής, τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Το γειτονικό Νεπάλ επηρεάστηκε επίσης άσχημα από τις έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν κατολισθήσεις σε αγροτικές περιοχές και κατέστρεψαν σπίτια, δρόμους και γέφυρες. Μέχρι στιγμής, 77 άνθρωποι έχουν βρεθεί νεκροί και δεκάδες αγνοούνται, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς πολλές πληγείσες περιοχές παραμένουν απρόσιτες.

Several highways have been obstructed while domestic flights have been suspended, according to the officials.#NepalFlood #Nepal pic.twitter.com/tSj836C2Mj

— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 20, 2021