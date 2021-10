Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα ζευγάρι από την Ινδία έφτασε στο γάμο του με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο, αφού έπλευσε στους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης του, μέσα σε μια… κατσαρόλα, μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις που έφεραν τον όλεθρο στη νότια πολιτεία της Κεράλα.

Τα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τους νεόνυμφους να κάθονται μέσα στο αλουμινένιο δοχείο, ενώ δύο άνδρες και ένας φωτογράφος τους συνόδευαν, περπατώντας στον πλημμυρισμένο δρόμο.

Το ζευγάρι φέρεται να δανείστηκε την κατσαρόλα από έναν τοπικό ναό, λέγοντας ότι ήταν «η μόνη επιλογή» διαθέσιμη σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανέφερε το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων PTI.

Παρά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, που σκότωσαν τουλάχιστον 27 άτομα σε όλη την πολιτεία, το ζευγάρι δεν ήταν πρόθυμο να αναβάλει τη μεγάλη μέρα του.

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time 🙂 pic.twitter.com/mqldzgKIkd

— Shilpa (@Shilpa1308) October 18, 2021