Βίντεο σοκ από την Ρωσία: Αρκούδα επιτέθηκε σε έγκυο θηριοδαμάστρια την ώρα παράστασης

Newsroom eleftherostypos.gr

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια παράστασης τσίρκου, όταν μια αρκούδα επιτέθηκε σε μια, συμμετέχουσα στο νούμερο, έγκυο θηριοδαμάστρια.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Ρωσία, και σημειώθηκε όταν στην σκηνή βρίσκονταν δύο αρκούδες μαζί με δύο θηριοδαμαστές. Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, μία από τις αρκούδες επιτέθηκε στην γυναίκα με το μπλε φόρεμα.

Κατόπιν, η θηριοδαμαστής έπεσε κάτω και δύο άντρες έσπευσαν προσπαθώντας να απομακρύνουν το ζώο.

Πάντως, η τραυματισμένη γυναίκα, η οποία φέρει μόνο γρατζουνιές και μελανιές, έκανε γνωστό ότι δεν διατρέχει κίνδυνο το μωρό της. Ωστόσο, η ίδια υπέθεσε ότι η αρκούδα μπορεί να της επιτέθηκε επειδή ήταν έγκυος.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που η συγκεκριμένη αρκούδα επιτίθεται σε άνθρωπο, έγινε επίσης γνωστό.

#BREAKING #RUSSIA

🔴 RUSSIA : BEAR ATTACKED & INJURED THE TRAINER IN CIRCUS IN OREL CITY !

Trainers took the stage with two bears in a local circus in Orel City. Something angered one of the bears and the bear attacked and injured the assistant.#BreakingNews #Video #Bears pic.twitter.com/o3Zxt6wnrJ

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 17, 2021