Ινδία: Τουλάχιστον 24 νεκροί από τις πλημμύρες στην Κεράλα

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες στη νότια Ινδία μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών.

Μεταξύ των νεκρών είναι και πέντε παιδιά. Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς πολλοί αγνοούνται. Αρκετά σπίτια κατέρρευσαν και άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην περιοχή Κοταγιάμ, στην πολιτεία της Κεράλα.

Visuals from Idukki district. Do not step out to drive as the flooding is substantial and may wash away cars. #keralarain #Kerala pic.twitter.com/vUR2Hm6zia

— West Coast Weatherman (@RainTracker) October 16, 2021