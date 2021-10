Επίθεση με τόξο στη Νορβηγία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Νορβηγία: Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ότι η επίθεση ενός άνδρα που με τόξο και βέλη σκότωσε πολλούς ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς ακόμη στην πόλη Κόνγκσμπεργκ, στη νοτιοανατολική Νορβηγία, ήταν τρομοκρατική ενέργεια.

«Με δεδομένο όπως εξελίσσονται τα γεγονότα, είναι φυσικό να διερευνηθεί εάν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Έιβιν Ος.

«Ο άνδρας που συνελήφθη δεν έχει ανακριθεί και είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε τα κίνητρά του».

Η αστυνομία δεν αναφέρθηκε σε αριθμό θυμάτων, ούτε στην κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NRK, επικαλούμενος πηγές, έκανε λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς στις επιθέσεις.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2, ο άνδρας έφερε πάνω του επίσης ένα μαχαίρι και άλλα όπλα.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγο πριν τις 18.30 το απόγευμα, τοπική ώρα (19.30 ώρα Ελλάδας).

Στο Twitter, η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ένας άνδρας εμφανίστηκε οπλισμένος με τόξο και βέλη και στόχευε ανθρώπους.

Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να μείνουν σπίτια τους. Αρκετές γειτονιές αποκλείστηκαν από την αστυνομία, με τα τηλεοπτικά πλάνα να δείχνουν μεγάλη ανάπτυξη ένοπλων αστυνομικών δυνάμεων και ασθενοφόρων. Ένα ελικόπτερο επίσης έχει αναπτυχθεί.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NRK στον ιστότοπό του ανήρτησε μια φωτογραφία που έστειλε αυτόπτης μάρτυρας και δείχνει ένα μαύρο βέλος σφηνωμένο σε έναν τοίχο.

#BREAKING: several people have been killed in Kongsberg, Norway in an attack by someone using bow & arrow. Several people were also injured pic.twitter.com/5sh8CSsSrN

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 13, 2021