Έλον Μασκ: Πώς «τρόλαρε» τον Τζεφ Μπέζος στο Twitter

Ο Έλον Μασκ υλοποίησε την υπόσχεσή του να στείλει στον Τζεφ Μπέζος ένα ασημένιο μετάλλιο, τώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla ξεπέρασε τον ιδρυτή της Amazon και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Ο Μασκ δεν μπορούσε να συγκρατηθεί στο Twitter αφού ο Μπέζος δημοσίευσε ένα μήνυμα σχετικά με την υπέρβαση των αντιξοοτήτων που αντιμετώπισε η εταιρεία του στο παρελθόν.

«Άκου και κράτα το μυαλό σου ανοιχτό, αλλά μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι. Αυτή ήταν μόνο μία από τις πολλές ιστορίες που μας έλεγαν όλους τους τρόπους με τους οποίους θα αποτυγχάναμε», έγραψε ο Μπέζος στο Twitter, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια εικόνα του εξωφύλλου του περιοδικού Μπάρον από το 1999, που αποκαλούσε τον Μπέζος «έναν ακόμη μεσάζοντα».

Listen and be open, but don’t let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world’s most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 11, 2021