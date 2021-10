Καλοδιατηρημένο συγκρότημα οινοποιίας, 1.500 ετών, βρέθηκε στο Ισραήλ

Newsroom eleftherostypos.gr

Ισραηλινοί αρχαιολόγοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι έχουν ανακαλύψει ένα τεράστιο αρχαίο συγκρότημα οινοποιίας, που χρονολογείται περίπου στα 1.500 χρόνια πριν.

Το συγκρότημα, που ανακαλύφθηκε στην πόλη Γιαβνέ, περιλαμβάνει πέντε πιεστήρια, αποθήκες, κλιβάνους για την παραγωγή αγγείων αποθήκευσης πηλού και δεκάδες χιλιάδες θραύσματα και βάζα.

Η Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ δήλωσε ότι η ανακάλυψη δείχνει πως το Γιαβνέ ήταν μια μεγάλη οινοπαραγωγική δύναμη, κατά τη βυζαντινή περίοδο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η εγκατάσταση θα μπορούσε να παράγει περίπου 2 εκατομμύρια λίτρα κρασί ετησίως.

Ο Τζον Ζέλιγκμαν, ένας από τους διευθυντές της ανασκαφής, είπε ότι το κρασί που φτιάχτηκε στην περιοχή ήταν γνωστό ως κρασί “Γάζα” και εξαγόταν σε όλη την περιοχή. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η τοποθεσία στο Γιαβνέ ήταν η κύρια εγκατάσταση παραγωγής της ετικέτας.

«Αυτό ήταν ένα κρασί με κύρος, ένα ελαφρύ λευκό κρασί που το εξήγαγαν σε πολλές, πολλές χώρες της Μεσογείου», είπε, κάνοντας λόγο για την Αίγυπτο, την Ελλάδα και πιθανώς τη νότια Ιταλία.

