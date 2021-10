Newsroom eleftherostypos.gr

Μία 14χρονη κοπέλα στην Αυστραλία έπεσε θύμα απαγωγής και ομηρείας για ένα ολόκληρο μήνα. Το παιδί φέρεται επίσης να έπεσε θύμα βιασμού, να βασανίστηκε με φλόγιστρο και να του έκαναν ενέσεις ηρωΐνης.

Το 14χρονο κοριτσάκι, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, φέρεται να γνώρισε την 24χρονη, Elham Naaman, σε ένα πάρτι στο βορειοδυτικό Σίδνεϊ, όπου και έγιναν φίλες στα social media. Οι δύο κοπέλες, όπως αναφέρουν οι Αρχές, αποφάσισαν να συναντηθούν ξανά στις 5 Ιουνίου του 2021 σε ένα ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με την Daily Telegraph, το 14χρονο κορίτσι, λίγες στιγμές μετά την επιβίβασή του στο αυτοκίνητο που θα το πήγαινε στο ξενοδοχείο, φέρεται να βιάστηκε από έναν άγνωστο άντρα που βρισκόταν στο όχημα.

Girl was 'raped, injected with heroin and tortured with a blowtorch' after allegedly being kidnapped https://t.co/SzlsaHs9v4

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 7, 2021