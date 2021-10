Newsroom eleftherostypos.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακριτές της επιτροπής που ερευνά τα γεγονότα του Καπιτωλίου πρόκειται να ακούσουν την κατάθεση της Φράνσις Χάουγκεν, της μάρτυρος που μίλησε ενώπιον της Γερουσίας για τις «παρασπονδίες» του Facebook τα τελευταία χρόνια.

Η Χάουγκεν είχε εργαστεί ως υπεύθυνη προϊόντων στο Facebook και, πριν αποχωρήσει από την επιχείρηση, τον Μάιο, η Φράνσις Χάουγκεν πήρε μαζί της πολλά έγγραφα από εσωτερικές έρευνες στο μέσο και τα εμπιστεύτηκε κυρίως στην Wall Street Journal.

Στις 5 Οκτωβρίου, η Χάουγκεν κατέθεσε στη Γερουσία, στα πλαίσια της έρευνας για την κατάχρηση των δεδομένων των χρηστών, από μεριάς του Facebook. Η Χάουγκεν έχει πολλάκις αποκαλέσει το Facebook «κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ». Μεταξύ άλλων, η μάρτυρας έχει υποστηρίξει πως η πλατφόρμα υποβοήθησε τα γεγονότα που σημειώθηκαν στο Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον, στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Μιλώντας στο πρόγραμμα CBS, η Χάουγκεν συνέδεσε την απόφαση του Facebook να διαλύσει τη μονάδα του για την «ακεραιότητα του πολίτη» μετά τις εκλογές του 2020 με τη βία της 6ης Ιανουαρίου. Η ίδια εξήγησε: «Ουσιαστικά, οι υπεύθυνοι είπαν : « Ωραία, τα βγάλαμε πέρα ​​με τις εκλογές. Δεν υπήρξαν ταραχές. Μπορούμε να απαλλαγούμε από την “ακεραιότητα του πολίτη” τώρα πια. Μετά από 2 μήνες, συνέβη το Καπιτώλιο».

Η μονάδα είχε δημιουργηθεί από το Facebook για την αντιμετώπιση των απειλών ενάντια στη δημοκρατία και τις δημοκρατικές εκλογές. Η Χάουγκεν εργάστηκε σε αυτή την μονάδα και ισχυρίζεται ότι η πρόθεσή της να ενταχθεί στην ομάδα του Facebook οφειλόταν στο ότι ήθελε να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση στην πλατφόρμα. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι λειτουργίες της μονάδας μεταφέρθηκαν αλλού και δεν εγκαταλείφθηκαν.

Η επιλεγμένη επιτροπή της Βουλής που ερευνά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον, ενδέχεται να συναντηθεί με τη Χάουγκεν την Πέμπτη, ανέφερε το CNN, επικαλούμενο τρεις διαφορετικές πηγές. Ο Άνταμ Σιφ, πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών του Σώματος, ο οποίος είναι επίσης μέλος της έρευνας της 6ης Ιανουαρίου, είχε εκφράσει στο Twitter την επιθυμία του για μια τέτοια συνάντηση, ήδη από την περασμένη Δευτέρα.

According to this Facebook whistleblower, shutting down the civic integrity team and turning off election misinformation tools contributed to the Jan 6 insurrection.

The Select Committee will need to hear from her, and get internal info from Facebook to flesh out their role. https://t.co/b9ZLhf9lMX

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) October 4, 2021