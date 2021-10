Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Ένας πονηρός σκύλος βρήκε τον σωστό τρόπο να κερδίζει το αδερφάκι του στο παιχνίδι, όπου το αφεντικό τους τούς πετάει μια μπάλα μακριά για να την πιάσουν:

View this post on Instagram

Το τέχνασμα του σκύλου έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στο Instagram, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 43.000 likes. Κρίνοντας, πάντως, από την αντίδραση του αφεντικού του, μάλλον τον χρέωσε με φάουλ…

Εάν χρειάζεστε λίγο «σπρώξιμο» για να αρχίσετε τη γυμναστική, το παρακάτω viral βίντεο μπορεί να σας την δώσει:

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει 4,9 εκατ. προβολές- και συνεχίζει. Στην τελική, ποιος δεν χρειάζεται λίγη εμψύχωση από μια γάτα;

Ακόμη ένα βίντεο που αποδεικνύει ότι δεν διαφέρουμε σε πολλά από τα ζώα, έγινε viral στο Twitter. Στο βιντεάκι βλέπουμε μια μαμά σκιουρίνα να προσπαθεί, με τα χίλια ζόρια, να βάλει το παιδί της για ύπνο.

Kid squirrel does not want to go to bed.. pic.twitter.com/RGYlLVMQ4e

— Buitengebieden (@buitengebieden_) October 5, 2021