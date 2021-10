Τουλάχιστον 20 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στο Πακιστάν

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σεισμού 5,7 βαθμών ο οποίος έπληξε το νότιο Πακιστάν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Λαμβάνουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας του σεισμού. Βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουχάιλ Ανουάρ Χάσμι, εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης στην επαρχία Μπαλουτσιστάν.

Πολλοί κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν κτίρια, διευκρίνισε ο αξιωματούχος. Ανάμεσα στα θύματα είναι τουλάχιστον μια γυναίκα κι έξι παιδιά, σύμφωνα με τον ίδιο.

Pakistan searches for survivors as earthquake kills at least 20 people and injures more than 200 others. Journalist Syed Ali Shah has more from Quetta, Balochistan

For more: https://t.co/ZTXQMckCwe pic.twitter.com/9sJsCdWezW

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 7, 2021