Τζόρτζιο Παρίζι: Ο Ιταλός φυσικός που χαλαρώνει με... ελληνική μουσική!

Τα δυο παιδιά του Ιταλού φυσικού Τζόρτζιο Παρίζι, στον οποίο απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής, παρουσίασαν στην εφημερίδα La Repubblica άγνωστες πτυχές της ζωής του πατέρα τους.

Η Λορέντσα και Λεονάρντο Παρίζι αποκάλυψαν ότι ο πατέρας τους ανέκαθεν τους έλεγε να τους χαρακτηρίζει – πάνω απ’ όλα – περιέργεια για τη ζωή και να βιώνουν όσες περισσότερες εμπειρίες γίνεται. Παράλληλα, πρόσθεσαν ότι «για να χαλαρώνει, ο Τζόρτζιο Παρίζι ακούει ελληνική μουσική και, ειδικότερα, ότι του αρέσουν οι ελληνικοί νησιώτικοι χοροί».

