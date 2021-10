Απίστευτο: Αεροπλάνο κόλλησε κάτω από γέφυρα στο Νέο Δελχί [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Στο Νέο Δελχί επικράτησε κυκλοφοριακό χάος, όταν ένα αεροπλάνο που πήγαινε για διάλυση κόλλησε κάτω από μια γέφυρα.

Το επίμαχο αεροσκάφος της Air India όδευε προς την καταστροφή του, καθώς είχε πωληθεί σε νέο ιδιοκτήτη για σκραπ. Ξέροντας μάλλον πως το επίγειο αυτό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του, το αεροπλάνο «αποφάσισε» να κάνει μια επεισοδιακή έξοδο, προκαλώντας ένα κομφούζιο που κράτησε για ώρες.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3

— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 3, 2021